США изучают вопрос отправки дополнительных войск на Ближний Восток
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с комитетом сената по вооружённым силам, отвечая на вопрос американского сенатора Марши Блакберн.
Вместе с этим он отметил, что окончательного решения по данному вопросу ещё нет.
«Мы этих решений ещё не приняли», — указал он.
Руд уточнил, что министр обороны США Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, которая нужна на Ближнем Востоке, и принимает решение по этому вопросу в зависимости от ситуации.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.
Позднее глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах заявила, что информация издания не соответствует действительности.