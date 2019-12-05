США изучают вопрос отправки дополнительных войск на Ближний Восток

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что американская сторона рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с комитетом сената по вооружённым силам, отвечая на вопрос американского сенатора Марши Блакберн.

Вместе с этим он отметил, что окончательного решения по данному вопросу ещё нет.

«Мы этих решений ещё не приняли», — указал он.

Руд уточнил, что министр обороны США Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, которая нужна на Ближнем Востоке, и принимает решение по этому вопросу в зависимости от ситуации.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.

Позднее глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах заявила, что информация издания не соответствует действительности.