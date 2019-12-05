США изучают вопрос отправки дополнительных войск на Ближний Восток

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Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что американская сторона рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану.
США изучают вопрос отправки дополнительных войск на Ближний Восток
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с комитетом сената по вооружённым силам, отвечая на вопрос американского сенатора Марши Блакберн.

Вместе с этим он отметил, что окончательного решения по данному вопросу ещё нет.

«Мы этих решений ещё не приняли», — указал он.

Руд уточнил, что министр обороны США Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, которая нужна на Ближнем Востоке, и принимает решение по этому вопросу в зависимости от ситуации.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что США могут увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион ещё 14 тыс. солдат для противостояния Ирану.

Позднее глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах заявила, что информация издания не соответствует действительности.

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