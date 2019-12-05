Лавров и Боррель обсудили подготовку к нормандскому саммиту

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили подготовку к нормандскому саммиту.
Лавров и Боррель обсудили подготовку к нормандскому саммиту
  • © РИА Новости / ТАСС/POOL

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Отмечается, что соответствующая беседа состоялась в ходе встречи на полях СМИД ОБСЕ. 

«Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 26-й сессии совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Они обсудили ситуацию на Украине и подготовку к переговорам в нормандском формате в Париже 9 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.

27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. В нём, помимо Путина и Зеленского, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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