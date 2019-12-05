В Совфеде рассказали о потерях ЕС после введения санкций против России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT оценил экономические потери Европы после введения санкций против России.
В Совфеде рассказали о потерях ЕС после введения санкций против России
  • РИА Новости

«Большую часть потерь от санкций несёт не их главный инициатор — Соединённые Штаты Америки, — а Европа, которая поддержала санкционную политику и теряет буквально миллиарды. Потому что, помимо прямых, связанных с потерей в объёмах торговли, есть и другие потери, связанные с недополученной прибылью, с потерей рынков сбыта и с потерей рабочих мест... Поэтому сами по себе торговые потери — это ещё не все потери», — сказал он.

Морозов считает, что «вся хитрость» состоит в том, что «львиную долю потерь хитроумно переложили на европейцев».

«До санкций у европейцев объём нашей торговли составлял €400 млрд. А с американцами и тогда было €25 млрд. То есть с ними никогда и не было больших оборотов», — заключил он.

Ранее Медведев сравнил потери ЕС и США после введения санкций против России.

По его словам, торговый оборот между США и Россией остался на уровне около $25 млрд и американская сторона «ничего не потеряла» после введения санкций против России, при этом показатели ЕС «сдулись вдвое».

 

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