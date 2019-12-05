Медведев сравнил потери ЕС и США после введения санкций против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что торговый оборот между США и Россией остался на уровне около $25 млрд и американская сторона «ничего не потеряла» после введения санкций против России, при этом показатели ЕС «сдулись вдвое».

По его словам, страны ЕС потеряли от санкций около €100 млрд евро, а «по некоторым подсчётам» — €200 млрд.

Он напомнил, что в 2014 году торговый оборот России с ЕС составлял $417 млрд, а потом «грохнулся где-то на 250».

«Американцам, кстати, от этого не стало ни холодно, ни жарко. Потому что у них как было примерно $25 млрд торгового оборота с нами, так и осталось, они ничего не потеряли», — сказал Медведев.

Он отметил, что оборот не очень большой с учётом масштабов американской и российской экономики.

«А европейцы сдулись вдвое», — подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что новая команда Европейской комиссии «имеет шансы поправить» ситуацию с торговыми отношениями с Россией.

«Как мы неоднократно говорили, не мы эту войнушку начали, и не нам её завершать. Они сами должны объявить перемирие, тогда всё можно вернуть в нормальное русло», — отметил премьер.

Также он заявил, что торговый оборот России с Китаем существенно вырос, превысив $100 млрд. Медведев уточнил, что целью товарооборота России с КНР является $200 млрд.

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