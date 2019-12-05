В Пекине отметили ответственность КНР и России за мировую безопасность

Китай и Россия разделяют ответственность за глобальную безопасность, в то время как некоторые страны подрывают международную стабильность однобокой политикой и вмешательством во внутренние дела других государств, заявили в МИД КНР.

«В условиях складывающейся обстановки Пекин и Москва поддерживают друг с другом всё более тесные контакты, выступая в качестве позитивного фактора по обеспечению международной стабильности и безопасности», — цитирует официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин ТАСС.

Она подчеркнула, что обе страны намерены в дальнейшем укреплять взаимодействие «с учётом возлагаемой на них международной ответственности».

Ранее в Китае заверили, что рост мирового влияния страны не представляет угрозы для НАТО.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у альянса нет списка врагов, однако призвал союзников быть «готовыми к неизвестному» с учётом роста военных расходов России и укрепления позиций Китая в мире.