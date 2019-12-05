В Пекине отметили ответственность КНР и России за мировую безопасность

Короткая ссылка
Китай и Россия разделяют ответственность за глобальную безопасность, в то время как некоторые страны подрывают международную стабильность однобокой политикой и вмешательством во внутренние дела других государств, заявили в МИД КНР.
В Пекине отметили ответственность КНР и России за мировую безопасность
  • © HOW HWEE YOUNG / POOL
  • AFP

«В условиях складывающейся обстановки Пекин и Москва поддерживают друг с другом всё более тесные контакты, выступая в качестве позитивного фактора по обеспечению международной стабильности и безопасности», — цитирует официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин ТАСС.

Она подчеркнула, что обе страны намерены в дальнейшем укреплять взаимодействие «с учётом возлагаемой на них международной ответственности».

Ранее в Китае заверили, что рост мирового влияния страны не представляет угрозы для НАТО.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у альянса нет списка врагов, однако призвал союзников быть «готовыми к неизвестному» с учётом роста военных расходов России и укрепления позиций Китая в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить