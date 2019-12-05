В Пекине отметили ответственность КНР и России за мировую безопасность
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«В условиях складывающейся обстановки Пекин и Москва поддерживают друг с другом всё более тесные контакты, выступая в качестве позитивного фактора по обеспечению международной стабильности и безопасности», — цитирует официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин ТАСС.
Она подчеркнула, что обе страны намерены в дальнейшем укреплять взаимодействие «с учётом возлагаемой на них международной ответственности».
Ранее в Китае заверили, что рост мирового влияния страны не представляет угрозы для НАТО.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у альянса нет списка врагов, однако призвал союзников быть «готовыми к неизвестному» с учётом роста военных расходов России и укрепления позиций Китая в мире.