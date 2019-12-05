В МИД сообщили о проработке визита Лаврова в Вашингтон

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что прорабатывается возможность визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря.
В МИД сообщили о проработке визита Лаврова в Вашингтон
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Визит прорабатывается», — заявили в МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

23 ноября Лавров встретился с заместителем госсекретаря и кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в Японии.

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