В МИД сообщили о проработке визита Лаврова в Вашингтон
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что прорабатывается возможность визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Визит прорабатывается», — заявили в МИД, отвечая на соответствующий вопрос.
23 ноября Лавров встретился с заместителем госсекретаря и кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в Японии.
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