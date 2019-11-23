Лавров провёл переговоры с замглавы Госдепа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем госсекретаря и кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном на полях совещания глав МИД стран G20 в Нагое.

По словам российского министра, он обсудил с ним взаимоотношения двух стран.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — заявил Лавров.

Как отметил глава МИД России, это была «полезная беседа».

Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Салливана на должность американского посла в России.

8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Салливан в случае назначения послом в России поможет вывести отношения между двумя странами из «крайне тяжёлого состояния».

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