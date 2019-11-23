Лавров провёл переговоры с замглавы Госдепа
По словам российского министра, он обсудил с ним взаимоотношения двух стран.
«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — заявил Лавров.
Как отметил глава МИД России, это была «полезная беседа».
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Салливана на должность американского посла в России.
8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Салливан в случае назначения послом в России поможет вывести отношения между двумя странами из «крайне тяжёлого состояния».