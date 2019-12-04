В Госдуме оценили призыв главы ЕК к ЕС заняться собственной обороной

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Евросоюз заняться развитием собственной обороны.

«Возникает очень много вопросов. Вынужденное финансирование НАТО ложится на европейские страны, они поддерживают американский ВПК. Но необходимость альянса для европейских стран сейчас находится под большим вопросом. На сегодняшний день всё больше раздаётся голосов о необходимости реформирования этой организации. Именно поэтому стратегия блока должна меняться», — сказал депутат.

Ранее фон дер Ляйен призвала Евросоюз заняться развитием собственной обороны в связи с наличием сфер, в которых Брюссель не видит участия НАТО.

Она также назвала одной из главных задач нового состава Еврокомиссии развитие обороны и безопасности ЕС.