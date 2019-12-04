Вучич считает, что Путин смог бы не допустить бомбёжки Югославии

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что Владимир Путин смог бы предотвратить бомбёжки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году. Об этом он заявил по итогам двусторонних переговоров.

По его словам, в Сербии Путина ценят больше, чем предыдущих российских лидеров.

«Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка Югославии велась для защиты мирного населения и свержения главы государства Слободана Милошевича.

В 1999 году вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косова и сербской армии и полиции привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО.

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