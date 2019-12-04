Вучич считает, что Путин смог бы не допустить бомбёжки Югославии
По его словам, в Сербии Путина ценят больше, чем предыдущих российских лидеров.
«Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал», — сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка Югославии велась для защиты мирного населения и свержения главы государства Слободана Милошевича.
В 1999 году вооружённое противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косова и сербской армии и полиции привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО.