Столтенберг назвал причину бомбардировок Югославии
- Reuters
Об этом пишет Espreso.rs.
«Мы сделали это для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича, но моё самое важное послание состоит в том, что мы должны заглянуть в будущее», — сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что НАТО имеет прекрасные отношения с Сербией и уважает решение властей страны не вступать в альянс.
В начале октября президент Сербии Александр Вучич во время общения с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что республика не собирается становиться частью НАТО. По его словам, Белград «хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет» и поэтому работает над усилением армии.