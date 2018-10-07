Столтенберг назвал причину бомбардировок Югославии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Белграде со студентами филологического факультета заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича.

Об этом пишет Espreso.rs.

«Мы сделали это для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича, но моё самое важное послание состоит в том, что мы должны заглянуть в будущее», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО имеет прекрасные отношения с Сербией и уважает решение властей страны не вступать в альянс.

В начале октября президент Сербии Александр Вучич во время общения с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что республика не собирается становиться частью НАТО. По его словам, Белград «хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет» и поэтому работает над усилением армии.