Столтенберг назвал причину бомбардировок Югославии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Белграде со студентами филологического факультета заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича.
Столтенберг назвал причину бомбардировок Югославии
  • Reuters

Об этом пишет Espreso.rs.

«Мы сделали это для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича, но моё самое важное послание состоит в том, что мы должны заглянуть в будущее», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО имеет прекрасные отношения с Сербией и уважает решение властей страны не вступать в альянс.

В начале октября президент Сербии Александр Вучич во время общения с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что республика не собирается становиться частью НАТО. По его словам, Белград «хочет ревниво сохранять свой военный нейтралитет» и поэтому работает над усилением армии.

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