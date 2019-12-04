Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 13 человек

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В результате тайфуна «Тисой» на Филиппинах погибли 13 человек, сообщает ABS-CBN со ссылкой на правоохранительные органы.
Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 13 человек
  • Reuters

По данным полиции, пять человек погибли в Бикольском регионе в южной части острова Лусон, ещё пять — в регионе Мимаропа, двое — в провинции Кесон, один — на острове Лейте.

Отмечается, что тайфун обрушился на Филиппины в районе провинции Сорсогон в понедельник, 2 декабря.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 432 пострадали в результате произошедших в течение недели двух землетрясений на филиппинском острове Минданао.

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