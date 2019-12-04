Жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах стали 13 человек
- Reuters
По данным полиции, пять человек погибли в Бикольском регионе в южной части острова Лусон, ещё пять — в регионе Мимаропа, двое — в провинции Кесон, один — на острове Лейте.
Отмечается, что тайфун обрушился на Филиппины в районе провинции Сорсогон в понедельник, 2 декабря.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 432 пострадали в результате произошедших в течение недели двух землетрясений на филиппинском острове Минданао.