Число жертв землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

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По меньшей мере 21 человек погиб и ещё 432 пострадали в результате произошедших в течение недели двух землетрясений на филиппинском острове Минданао.
Число жертв землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21
  • Reuters

Об этом сообщает Philippine Daily Inquirer со ссылкой на филиппинский национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.

По его данным, в результате землетрясений ущерб был нанесён более 27 тыс. домов, 854 школам и 73 медучреждениям.

Кроме того, из-за действия стихии около 4,3 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома.

Два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5 произошли на филиппинском острове Минданао 29 и 31 октября. Сообщалось о девяти и трёх жертвах землетрясений.

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