Могерини назначили сопредседателем комиссии ООН

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Экс-главу дипломатии ЕС Федерику Могерини назначили на пост сопредседателя комиссии ООН высокого уровня по внутренне перемещённым лицам.

Об этом говорится в сообщении офиса Генерального секретаря ООН.

«Сопредседателями группы будут Федерика Могерини, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и Дональд Каберука, бывший президент Африканского банка развития», — цитирует сообщение РИА Новости.

Комиссия начнёт работу в начале 2020 года. Планируется, что через год после первого заседания, комиссии представит Генсеку ООН свои рекомендации.

Могерини покинула пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря.

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