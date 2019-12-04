Брин и Пейдж решили уйти с руководящих постов Alphabet

Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж в совместном заявлении сообщили, что Сундар Пичаи возглавит холдинг Alphabet, в который в том числе входит Google.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Alphabet.

Отмечается, что Пейдж покинет пост гендиректора Alphabet, а Брин уйдёт с должности президента этого холдинга. При этом они останутся действующими соучредителями, акционерами и членами правления Alphabet.

«Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент. В будущем Сундар (Пичаи) будет генеральным директором и Google, и Alphabet», — говорится в сообщении.

В июне газета The Wall Street Journal писала о подготовке Минюста США к началу расследования в отношении Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.