WSJ: Минюст США намерен начать антимонопольное расследование в отношении Google
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации по вопросу, кто из них будет курировать предстоящее расследование.
В результате комиссия согласилась передать полномочия Министерству юстиций.
В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд.
Компании был выписан штраф за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов.