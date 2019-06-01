WSJ: Минюст США намерен начать антимонопольное расследование в отношении Google

Минюст США ведёт подготовку к началу расследования в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google и подозреваемой в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации по вопросу, кто из них будет курировать предстоящее расследование.

В результате комиссия согласилась передать полномочия Министерству юстиций.

В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные €4,34 млрд.

Компании был выписан штраф за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи с целью закрепить своё доминирующее положение среди поисковых сервисов.