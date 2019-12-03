Трамп предложил отправить Макрону «милых» боевиков ИГ
- Reuters
Об этом пишет The Hill.
«Не хотите немного милых боевиков ИГ? Я могу дать их вам. Вы можете взять, сколько захотите», — сказал Трамп Макрону с лёгкой улыбкой.
В ответ Макрон призвал Трампа говорить серьёзно и заявил, что большинство боевиков ИГ приезжают в Европу напрямую из ближневосточных стран.
Ранее Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.