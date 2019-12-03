Трамп предложил отправить Макрону «милых» боевиков ИГ

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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что может отправить ему «милых» боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которых захватили США в Сирии и Ираке.
Трамп предложил отправить Макрону «милых» боевиков ИГ
  • Reuters

Об этом пишет The Hill.

«Не хотите немного милых боевиков ИГ? Я могу дать их вам. Вы можете взять, сколько захотите», — сказал Трамп Макрону с лёгкой улыбкой. 

В ответ Макрон призвал Трампа говорить серьёзно и заявил, что большинство боевиков ИГ приезжают в Европу напрямую из ближневосточных стран.

Ранее Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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