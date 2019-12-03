В Совфеде прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
- Reuters
Как считает сенатор, в этом подходе Вашингтона к иностранным приложениям нет ничего нового.
«Всё, что новое появляется у нас, автоматически попадает под штамп такого рода озабоченности. Эти озабоченности могут быть как публичными, так и скрытными. В данном случае мы имеем дело с очередной публичной озабоченностью», — заявил он.
По словам Климова, это обычная практика американских спецслужб — создавать любые препятствия на пути неамериканских средств информационно-компьютерных технологий.
Ранее в Кремле отреагировали на претензии ФБР к российским приложениям.