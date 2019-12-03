Трамп прибыл в Лондон

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Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров стран НАТО.

Об этом информирует Mirror.

Отмечается, что в ходе визита он намерен встретиться с британской королевой Елизаветой II и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Трамп намерен обсудить «необходимость того, чтобы НАТО обеспечило свою готовность к угрозам завтрашнего дня, в том числе тем, которые исходят из киберпространства, тем, которые затрагивают критически важную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, и тем, которые исходят от терроризма».

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