Трамп прибыл в Лондон
Об этом информирует Mirror.
Отмечается, что в ходе визита он намерен встретиться с британской королевой Елизаветой II и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее сообщалось, что в ходе своего визита Трамп намерен обсудить «необходимость того, чтобы НАТО обеспечило свою готовность к угрозам завтрашнего дня, в том числе тем, которые исходят из киберпространства, тем, которые затрагивают критически важную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, и тем, которые исходят от терроризма».