Минобороны России опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке российскими ВКС лагеря беженцев в Сирии в августе. В военном ведомстве эту статью назвали фейком, указав на нелепость обвинений.

«Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок», кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолёт, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих лётчикам ВКС России», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в материале говорится о «титанических усилиях» журналистов NYT для «расшифровки» переговоров российских лётчиков. При этом, напомнил Конашенков, в действительности передача координат целей лётчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире.

«С учётом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства — примитивны, беспредметны и по-русски называются «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остаётся гадать», — добавил он.

В октября NYT опубликовала ещё один материал о якобы ударах истребителей России по сирийским «госпиталям». В российском Минобороны России заявили, что он является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.