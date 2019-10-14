В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

По его словам, в министерстве ознакомились со статьёй NYT об ударах истребителей России по сирийским «госпиталям».

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — приводит его слова РИА Новости.

Также в Минобороны сообщили, что якобы разбомблённый госпиталь, о котором написала американская газета, в действительности является хорошо защищённым бункером террористов в пещере, который видели 80 журналистов.

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.