В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
- РИА Новости
По его словам, в министерстве ознакомились со статьёй NYT об ударах истребителей России по сирийским «госпиталям».
«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — приводит его слова РИА Новости.
Также в Минобороны сообщили, что якобы разбомблённый госпиталь, о котором написала американская газета, в действительности является хорошо защищённым бункером террористов в пещере, который видели 80 журналистов.
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.