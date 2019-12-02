Глава Евросовета заявил о необходимости «зелёной революции»
- Reuters
По его словам, на протяжении веков «человечество воевало против природы, чрезмерно эксплуатируя природные ресурсы».
«Теперь нам нужно что-то изменить. Пришло время для зелёной революции. Мы хотим сделать Европу первым зелёным континентом», — цитирует его ТАСС.
При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что «европейская зелёная сделка» будет подразумевать сокращение выбросов, улучшение качества жизни, а также создание новых рабочих мест. Она призвала инвестировать в инновации и «зелёные технологии».
Глава ЕК отметила, что в следующем месяце планируется «первый европейский закон перехода к климатической нейтральности».
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о «климатической чрезвычайной ситуации» в Европе и мире.