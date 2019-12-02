Глава Евросовета заявил о необходимости «зелёной революции»

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Мадриде, заявил, что «пришло время для «зелёной революции».
Глава Евросовета заявил о необходимости «зелёной революции»
  • Reuters

По его словам, на протяжении веков «человечество воевало против природы, чрезмерно эксплуатируя природные ресурсы». 

 «Теперь нам нужно что-то изменить. Пришло время для зелёной революции. Мы хотим сделать Европу первым зелёным континентом», — цитирует его ТАСС.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что «европейская зелёная сделка» будет подразумевать сокращение выбросов, улучшение качества жизни, а также создание новых рабочих мест. Она призвала инвестировать в инновации и «зелёные технологии».

Глава ЕК отметила, что в следующем месяце планируется «первый европейский закон перехода к климатической нейтральности».

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о «климатической чрезвычайной ситуации» в Европе и мире.

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