Глава Евросовета заявил о необходимости «зелёной революции»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Мадриде, заявил, что «пришло время для «зелёной революции».

По его словам, на протяжении веков «человечество воевало против природы, чрезмерно эксплуатируя природные ресурсы».

«Теперь нам нужно что-то изменить. Пришло время для зелёной революции. Мы хотим сделать Европу первым зелёным континентом», — цитирует его ТАСС.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что «европейская зелёная сделка» будет подразумевать сокращение выбросов, улучшение качества жизни, а также создание новых рабочих мест. Она призвала инвестировать в инновации и «зелёные технологии».

Глава ЕК отметила, что в следующем месяце планируется «первый европейский закон перехода к климатической нейтральности».

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о «климатической чрезвычайной ситуации» в Европе и мире.