Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию
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- РИА Новости
«Европарламент принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всём мире», — говорится в заявлении на сайте ЕП.
Ожидается, что Еврокомиссия обеспечит полное соответствие всех законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса по Цельсию.
Ранее Оксфордский словарь назвал «климатическое происшествие» (climate emergency) словосочетанием года.