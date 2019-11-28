Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

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Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о «климатической чрезвычайной ситуации» в Европе и мире.
Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Европарламент принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всём мире», — говорится в заявлении на сайте ЕП.

Ожидается, что Еврокомиссия обеспечит полное соответствие всех законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса по Цельсию.

Ранее Оксфордский словарь назвал «климатическое происшествие» (climate emergency) словосочетанием года

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