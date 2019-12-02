Депутат Госдумы прокомментировал действия США в Сирии

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал действия США в Сирии.
Депутат Госдумы прокомментировал действия США в Сирии
  • © Delil Souleiman
  • AFP

«Конечные цели для США — зарабатывание денег и распространение своего влияния на территории Сирии. Поэтому России нужно усиливать экономику и зачищать территорию Сирии от террористов», — заявил депутат в беседе с ФАН, которое провело расследование касательно возможной поддержки Соединёнными Штатами террористов группировки «Исламское государство»*.

Ранее сообщалось, что Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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