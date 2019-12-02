Министр энергетики США ушёл в отставку

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Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост.

«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал он в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был бы рад выступлениям госсекретаря США Майка Помпео и министра энергетики США Рика Перри на слушаниях в конгрессе по поводу процедуры импичмента.

2 ноября стало известно, что Перри не намеревается давать показания по делу о расследовании в рамках импичмента Трампа в палате представителей конгресса Соединённых Штатов.

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