Министр энергетики США ушёл в отставку

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост.

«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал он в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был бы рад выступлениям госсекретаря США Майка Помпео и министра энергетики США Рика Перри на слушаниях в конгрессе по поводу процедуры импичмента.

2 ноября стало известно, что Перри не намеревается давать показания по делу о расследовании в рамках импичмента Трампа в палате представителей конгресса Соединённых Штатов.