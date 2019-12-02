Источник рассказал о водоизмещении нового российского авианосца

Короткая ссылка
Концепция нового российского авианосца рассчитана на водоизмещение 65-70 тысяч тонн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн», — сообщил собеседник.

Он отметил, что в настоящее время ещё не выбрана предлагаемая проектно-конструкторскими бюро концепция, которая ляжет в основу нового авианосца.

Ранее бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал сообщения китайских СМИ о том, что российские ракеты «Гранит» наиболее эффективны для борьбы с авианосцами потенциального противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить