Источник рассказал о водоизмещении нового российского авианосца

Концепция нового российского авианосца рассчитана на водоизмещение 65-70 тысяч тонн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн», — сообщил собеседник.

Он отметил, что в настоящее время ещё не выбрана предлагаемая проектно-конструкторскими бюро концепция, которая ляжет в основу нового авианосца.

Ранее бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал сообщения китайских СМИ о том, что российские ракеты «Гранит» наиболее эффективны для борьбы с авианосцами потенциального противника.