Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

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Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
  • © AFP

На место происшествия прибыли президент Туниса Каис Саид и премьер-министр страны Юсеф Шахед.

Ранее сообщалось о 22 жертвах аварии.

В посольстве России сообщили RT, что российские граждане не пострадали в ДТП.

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