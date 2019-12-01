Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- © AFP
На место происшествия прибыли президент Туниса Каис Саид и премьер-министр страны Юсеф Шахед.
Ранее сообщалось о 22 жертвах аварии.
В посольстве России сообщили RT, что российские граждане не пострадали в ДТП.
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