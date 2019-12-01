В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом 22 человека погибли, ещё 21 пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Reuters

Отмечается, что автобус ехал из столицы Туниса, в нём находились 43 человека. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Как сообщили RT в посольстве России в Тунисе, дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров автобуса российские граждане. «На данный момент могу сказать, что посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Туниса для выяснения подробностей, в том числе о наличии среди пострадавших российских граждан», — заявил представитель посольства. Ранее в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами.