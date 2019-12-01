В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
- Reuters
Отмечается, что автобус ехал из столицы Туниса, в нём находились 43 человека.
Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
Как сообщили RT в посольстве России в Тунисе, дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров автобуса российские граждане.
«На данный момент могу сказать, что посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Туниса для выяснения подробностей, в том числе о наличии среди пострадавших российских граждан», — заявил представитель посольства.
Ранее в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами.