В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

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В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом 22 человека погибли, ещё 21 пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны. 
В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
  • Reuters

Отмечается, что автобус ехал из столицы Туниса, в нём находились 43 человека.

Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. 

Как сообщили RT в посольстве России в Тунисе, дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров автобуса российские граждане.

«На данный момент могу сказать, что посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Туниса для выяснения подробностей, в том числе о наличии среди пострадавших российских граждан», — заявил представитель посольства.

Ранее в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами.

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