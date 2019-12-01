В ООН отметили рост мирового значения Антарктиды

Мировое значение Антарктиды и соблюдение принципа демилитаризации региона растёт на фоне климатических изменений и экологических проблем, заявил советник по стратегическому взаимодействию в Арктике и Антарктике программы ООН по окружающей среде Ян Дусик.

«Тогда как воздействие изменений климата на таяние ледников становится всё более заметным, существует множество экологических проблем Антарктиды, которые делают мирное сотрудничество и защиту этого уникального континента такими же важными, как это было во времена заключения Договора об Антарктике», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков в беседе с RT отметил важность исследований в Антарктиде для понимания процессов климатических изменений.

В частности, получаемая учёными информация позволяет оценить возможное повышение уровня океана в связи с таянием антарктических льдов.

В октябре сообщалось, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника в Восточной Антарктиде.