Крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся в Антарктиде

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Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Об этом сообщает пресс-служба Австралийского антарктического подразделения.
Крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся в Антарктиде
  • РИА Новости

«Мы впервые заметили трещину на передней части ледяного шельфа в начале 2000-х годов и предсказали, что большой айсберг отколется в период с 2010 по 2015 год», — сказала профессор Института океанографии имени Скриппса Хелен Аманда Фрикер.

По её словам, откол айсберга площадью 1636 кв. км не связан с изменением климата и является «частью нормального цикла шельфового ледника», в котором каждые 60—70 лет наблюдаются крупные случаи разлома.

Фрикер также добавила, что произошедшее никак не скажется на уровне моря, поскольку ледяной шельф уже плавал «как кубик льда в стакане воды».

Отмечается, что за районом ледового шельфа Эймери, где произошёл откол глыбы, учёные пристально наблюдали в течение почти 20 лет.

Ранее стало известно, что ежегодная потеря массы антарктического льда увеличилась за последние 40 лет в шесть раз.

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