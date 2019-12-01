В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений Москвы и Киева

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с RT о том, что у новой украинской власти есть шанс улучшить отношения с Россией.

«Без сомнения, несмотря на пять лет противоречий, и руководство в Москве, и российский народ с теплотой относятся к Украине. Да, сегодня не самые простые времена, но новая власть в Киеве получает возможность перевернуть конфликтную страницу истории своих предшественников и начать с чистого листа разговор с Россией для последующего улучшения отношений между двумя странами», — отметил депутат.

По словам парламентария, увидев позитивные шаги к сближению со стороны украинского руководства, Россия не станет откладывать в долгий ящик возобновление как экономических, так и политических связей с Украиной.

Бальбек также добавил, что встреча российского и украинского лидера в ходе саммита в нормандском формате, запланированного на 9 декабря, может стать «историческим шагом по возобновлению двусторонних отношений».

«Мне хочется в это верить, и я надеюсь, что моё мнение разделяют миллионы украинцев. Мы видим, что президенту Зеленскому пытаются поставить палки в колеса, всё время его критики говорят о какой-то сдаче интересов... Мы хотим мира с Украиной, и хочется верить, что сегодняшний официальный Киев это понимает», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».