Почти 250 туристов из России более суток ожидают вылета с острова КНР

Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.

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«Более суток ожидают самолёта 245 пассажиров. Задержка их возвращения связана с поздним прибытием воздушного судна», — цитирует представителя аэропорта ТАСС. По его словам, прибытие рейса в Казань ожидается в воскресенье, 1 декабря, около 11:00 мск. Сообщается, что туристы ожидают вылета в городе Санья. В августе свыше 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами Bulgaria Air.