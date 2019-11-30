Почти 250 туристов из России более суток ожидают вылета с острова КНР
- ©Viktor Borzyh
- globallookpress.com
«Более суток ожидают самолёта 245 пассажиров. Задержка их возвращения связана с поздним прибытием воздушного судна», — цитирует представителя аэропорта ТАСС.
По его словам, прибытие рейса в Казань ожидается в воскресенье, 1 декабря, около 11:00 мск.
Сообщается, что туристы ожидают вылета в городе Санья.
В августе свыше 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами Bulgaria Air.