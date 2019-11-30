Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии

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Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту рядом с городом Кобани на севере Сирии.
Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, маршрут длиной 120 км российская колонна прошла за 4 часа. В связи с прохождением техники по новому маршруту особое внимание военные уделили безопасности. Так, местность уже осмотрели разведчики и сапёры.

По словам местных жителей, во время прохождения российской военной колонны люди чувствуют, что они защищены.

25 ноября в Минобороны заявили, что самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) России провели воздушное патрулирование по нескольким маршрутам в Сирии.

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