Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту рядом с городом Кобани на севере Сирии.

Как сообщает РИА Новости, маршрут длиной 120 км российская колонна прошла за 4 часа. В связи с прохождением техники по новому маршруту особое внимание военные уделили безопасности. Так, местность уже осмотрели разведчики и сапёры.

По словам местных жителей, во время прохождения российской военной колонны люди чувствуют, что они защищены.

25 ноября в Минобороны заявили, что самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) России провели воздушное патрулирование по нескольким маршрутам в Сирии.