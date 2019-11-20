Российские военные провели патрулирование в Сирии

Российские военные полицейские и авиация выполнили патрулирование по шести маршрутам в Сирии. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, военная полиция продолжила патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка.

При этом силами армейской авиации было проведено патрулирование по двум маршрутам.

В ЦПВС добавили, что на территории зоны деэскалации в Идлибе продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооружённых формирований.

Всего в Сирии за сутки зафиксировано 28 обстрелов.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил Боренков.

Ранее ФАН передавало, что Россия зафиксировала в Сирии 23 нарушения.