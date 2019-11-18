Россия сообщила о 23 обстрелах, зафиксированных в Сирии за сутки

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 23 нарушения, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Минобороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — семь, Алеппо — пять, Латакия — четыре, Хама — семь», — говорится в документе.

В то же время турецкие наблюдатели зафиксировали 17 обстрелов за сутки. По их данным, нарушения режима тишины были допущены в Идлибе (шесть раз), в Алеппо (один раз), в Латакии (девять раз), в Хаме (один раз).

Ранее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция России продолжает патрулирование по маршрутам в сирийской провинции Алеппо.