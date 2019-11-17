Военная полиция России провела патрулирование в Алеппо

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция России продолжает патрулирование по маршрутам в сирийской провинции Алеппо.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Бир-Саид — Абу-Даля, Кобани — Каракозак — Бир-Али-Сулим, Аджами — Бозгекли, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо», — говорится в сообщении. Также сообщается, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы — Чанаджик — Дейла — Тель-Эш-Шур-Гарби — Зенар — Камышлы и Тифор — вертолётная площадка Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес. 14 ноября сообщалось о начале работы в Сирии шестого патруля России и Турции.