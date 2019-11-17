Военная полиция России провела патрулирование в Алеппо

Короткая ссылка
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция России продолжает патрулирование по маршрутам в сирийской провинции Алеппо.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Бир-Саид — Абу-Даля, Кобани — Каракозак — Бир-Али-Сулим, Аджами — Бозгекли, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы — Чанаджик — Дейла — Тель-Эш-Шур-Гарби — Зенар — Камышлы и Тифор — вертолётная площадка Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес.

14 ноября сообщалось о начале работы в Сирии шестого патруля России и Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить