В Белом доме подтвердили встречу Трампа с представителями СБ ООН
«Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Белом доме», — цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.
Уточняется, что встреча пройдёт 5 декабря.
Также сообщается, что вступление США в статус страны-председателя СБ совпадает с визитом.
28 ноября Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.