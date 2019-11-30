В Белом доме подтвердили встречу Трампа с представителями СБ ООН

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В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп примет постоянных представителей стран-членов СБ ООН.

«Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Белом доме», — цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Уточняется, что встреча пройдёт 5 декабря.

Также сообщается, что вступление США в статус страны-председателя СБ совпадает с визитом.

28 ноября Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.

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