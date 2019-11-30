Армия Сирии отбила атаку боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

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Правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* на востоке провинции Идлиб.

Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что террористы применяли танки и тяжёлые бронемашины в ходе своего наступления на позиции правительственных войск.

Уточняется, что армии САР удалось уничтожить две вражеские машины.

26 ноября в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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