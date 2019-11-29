Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией
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- РИА Новости
«Я полагаю, что отношения НАТО с Россией обязательно будут обсуждаться... Конечно, это будет высоким приоритетом на встрече лидеров», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что Россия будет предметом «интереса и обеспокоенности» на саммите.
«Угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определённо, для нас», — сказал чиновник.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Запад не желает вступать в конфликт с Россией.