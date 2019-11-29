Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Лондоне

В посольстве России в Великобритании не располагают данными о том, были ли россияне среди пострадавших при нападении на Лондонском мосту.

«Информацией о наличии среди пострадавших российских граждан посольство не располагает. Находимся на связи с британскими властями», — сообщили в ведомстве.

Ранее Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста. Пострадали несколько человек.