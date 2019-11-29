Джонсон следит за ситуацией на Лондонском мосту

Премьер-министр Британии Борис Джонсон проинформирован об инциденте на Лондонском мосту, где, по предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих.

«Меня постоянно информируют об инциденте на Лондонском мосту, и я хочу поблагодарить полицию и все аварийные службы за их немедленную реакцию», — цитирует Джонсона его канцелярия.

Ранее полиция Великобритании сообщила об инциденте на Лондонском мосту.

Как уточнил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, полицейские застрелили одного человека. По данным ведомства, на месте происшествия могли пострадать до пяти человек.

В своём Twitter лондонская полиция сообщила, что после сообщений о нападении с ножом в районе Лондонского моста «один человек задержан». Другие подробности не приводятся.