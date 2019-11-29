Станцию метро у Лондонского моста закрыли из-за инцидента

Станция метро «Лондон Бридж» закрыта в британской столице после инцидента на Лондонском мосту, где, по предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Станция закрыта из-за инцидента», — цитирует агентство оператора лондонского метро Transport for London.

Ранее полиция Великобритании сообщила об инциденте на Лондонском мосту.

Как уточнил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд, полицейские застрелили одного человека. По данным ведомства, на месте происшествия могли пострадать до пяти человек.

В своём Twitter лондонская полиция сообщила, что после произошедшего «один человек задержан». Другие подробности не приводятся.