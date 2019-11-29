Тысячи людей в Берлине вышли на митинг в защиту климата

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Около 10 тыс. человек в Берлине принимают участие в демонстрации в защиту климата.
Тысячи людей в Берлине вышли на митинг в защиту климата
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Отмечается, что одним из организаторов акции под названием «Климатическая забастовка» стало берлинское отделение движения «Пятницы ради будущего», которое следует тактике шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Демонстранты собрались около полудня на площади перед Бранденбургскими воротами.

Ранее в Берлине акцию протеста провели фермеры. Они частично парализовали движение в городе своей сельхозтехникой, чтобы показать, что они недовольны планами правительства Германии по снижению использования нитратов и жидкого навоза при удобрении земель. Власти ФРГ хотят пойти на данный шаг ради защиты окружающей среды.

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