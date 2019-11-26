Немецкие фермеры частично парализовали движение в Берлине

Устроившие акцию протеста в столице Германии немецкие фермеры парализовали движение в части Берлина.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что недовольные предложениями правительства об использовании удобрений вывели сельхозтехнику на улицы Берлина и ряда других городов страны.

По имеющимся данным, до 10 тыс. фермеров вывели до 5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники в Мюнхене, Ганновере, Лейпциге и т.д.

Как уточняет агентство, демонстранты недовольны планами правительства Германии по снижению использования нитратов и жидкого навоза при удобрении земель. Власти ФРГ хотят пойти на данный шаг ради защиты окружающей среды.

Ранее глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что Германия несёт значительные потери, в первую очередь в сельскохозяйственном секторе, от введённых в ответ на европейские ограничительные меры контрсанкций России.