Косачёв оценил намерение НАТО увеличить оборонный бюджет на $400 млрд

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.
Косачёв оценил намерение НАТО увеличить оборонный бюджет на $400 млрд
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Заявление Столтенберга отражает общую тенденцию действий руководства НАТО и военных министров стран данного блока, которые в новых для альянса условиях отсутствия холодной войны вынуждены раз за разом придумывать для НАТО какую-то актуальную повестку дня. И она сейчас сводится к тому, что есть страны-агрессоры. Это внушается государствам — членам альянса на первом этапе. На втором же этапе всем им объясняется, что для компенсации этой угрозы нужно стараться ещё больше сплачивать ряды и ещё больше платить за евро-атлантическую солидарность», — сказал он.

По словам сенатора, НАТО продолжает логику противостояния времён холодной войны.

Он подчеркнул, что подобная политика альянса вызывает сожаление.

«Это бессмысленная трата ресурсов и нагнетание истерии, конфронтации в международных отношениях. Всё это затрудняет, а иногда и срывает глобальное сотрудничество в противостоянии реальным вызовам и угрозам», — считает Косачёв.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.

По словам генсека НАТО, данное решение — «беспрецедентный прогресс».

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