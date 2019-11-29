В Кремле заявили о разных форматах общения в ходе нормандского саммита

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Париже 9 декабря четыре президента примут участие в саммите в нормандском формате, поэтому все так или иначе будут общаться в разных форматах.
В Кремле заявили о разных форматах общения в ходе нормандского саммита
  • © РИА Новости

«Что касается встреч. Четыре президента будут 9 декабря в Париже. Все так или иначе будут общаться. В каком формате, в какой последовательности состоится это общение, сейчас сказать не могу. Это согласовывается», — ответил он на вопрос, планируется ли встреча Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Песков добавил, что все получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Отмечается, что они обсудили вопросы встречи в нормандском формате.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского на предстоящем саммите в нормандском формате.

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