Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в нормандском формате
- Reuters
«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года», — сообщила пресс-служба Зеленского.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского на предстоящем саммите в нормандском формате.
В понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам российского президента, он был в основном посвящён энергетическим вопросам.
Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.