Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в нормандском формате

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили вопросы встречи в нормандском формате.
Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в нормандском формате
  • Reuters

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года», — сообщила пресс-служба Зеленского.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского на предстоящем саммите в нормандском формате.

В понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам российского президента, он был в основном посвящён энергетическим вопросам.

Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.

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