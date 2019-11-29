В МИД России прокомментировали визит Трампа в Афганистан

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Россия позитивно оценивает итоги визита американского лидера Дональда Трампа в Афганистан. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В МИД России прокомментировали визит Трампа в Афганистан
  • РИА Новости

«Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, для Москвы это важно в первую очередь с точки зрения перехода к следующему этапу: достижению национального примирения.

«Мы надеемся, что стороны в самое ближайшее время подпишут соглашение», — добавил он, говоря о возможности заключения соглашения с талибами.

28 ноября Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.

Как отметил президент США, движение «Талибан»* выступило за «заключение сделки».

По его словам, такое мирное соглашение возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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