Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дараа
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Как отметил представитель ЦПВС, Москва продолжает оказывать помощь сирийцам, особенно тем, кто пострадал от незаконных вооружённых группировок.
Со своей стороны, директор по социальным вопросам и труду в Дараа Нибаль Аль-Харири рассказал, что доставлено 1500 пайков, предназначенных для самых нуждающихся семей, а также для семей погибших и пострадавших во время боевых действий.
Помимо продовольственных товаров, это школьные сумки, зимняя одежда и другая помощь.
Ранее сообщалось, что отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.