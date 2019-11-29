Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дараа

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Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь жителям города Алькин, расположенного на севере провинции Дараа. Об этом сообщает ФАН.
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дараа
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как отметил представитель ЦПВС, Москва продолжает оказывать помощь сирийцам, особенно тем, кто пострадал от незаконных вооружённых группировок.

Со своей стороны, директор по социальным вопросам и труду в Дараа Нибаль Аль-Харири рассказал, что доставлено 1500 пайков, предназначенных для самых нуждающихся семей, а также для семей погибших и пострадавших во время боевых действий.

Помимо продовольственных товаров, это школьные сумки, зимняя одежда и другая помощь.

Ранее сообщалось, что отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.

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