Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дараа

Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь жителям города Алькин, расположенного на севере провинции Дараа. Об этом сообщает ФАН.

Как отметил представитель ЦПВС, Москва продолжает оказывать помощь сирийцам, особенно тем, кто пострадал от незаконных вооружённых группировок.

Со своей стороны, директор по социальным вопросам и труду в Дараа Нибаль Аль-Харири рассказал, что доставлено 1500 пайков, предназначенных для самых нуждающихся семей, а также для семей погибших и пострадавших во время боевых действий.

Помимо продовольственных товаров, это школьные сумки, зимняя одежда и другая помощь.

Ранее сообщалось, что отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.