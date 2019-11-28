Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

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Глава Генштаба Вооружённых сил Турции Яшар Гюлер провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым.
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкий Генштаб.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии.

1 ноября сообщалось, что Герасимов и Гюлер обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Сирии.

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