Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Глава Генштаба Вооружённых сил Турции Яшар Гюлер провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкий Генштаб.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии.
1 ноября сообщалось, что Герасимов и Гюлер обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Сирии.
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