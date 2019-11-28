Боливия будет укреплять дружественные отношения с Россией

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Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила, что страна будет стремиться к поддержанию дружественных отношений с Москвой и Пекином.
Боливия будет укреплять дружественные отношения с Россией
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«Мы будем укреплять отношения с Китаем и Россией в духе радушия, выдвигая на первый план интересы страны и прежде всего деидеологизируя эти отношения», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии.

О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится со 2 декабря.

МИД России прокомментировал решение отключить RT от вещания в Боливии.

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