Боливия будет укреплять дружественные отношения с Россией
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«Мы будем укреплять отношения с Китаем и Россией в духе радушия, выдвигая на первый план интересы страны и прежде всего деидеологизируя эти отношения», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии.
О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится со 2 декабря.
МИД России прокомментировал решение отключить RT от вещания в Боливии.